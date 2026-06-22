Путин возложил цветы к памятным знакам городов-героев, включая Киев и Одессу Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В День памяти и скорби, 22 июня, президент России Владимир Путин возложил цветы к памятным тумбам городов-героев в Александровском саду у стен Кремля. Глава государства оставил красные гвоздики на каждом из постаментов и поклонился у каждого из них, в том числе у тумб Киева и Одессы.

22 июня в 1941 году нацистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. День памяти и скорби был установлен законом в 2007 году, а с 2020 года 22 июня в 12:15 по московскому времени во всех регионах страны проводится всероссийская минута молчания, именно в это время по радио прозвучало обращение наркома иностранных дел Вячеслава Молотова о начале войны.

Президент не раз говорил о важности сохранения исторической памяти, в том числе для того, чтобы страна могла вовремя реагировать на возникающие угрозы. На параде 9 мая он подчеркнул, что сохранение памяти о Великой Отечественной войне — дело чести для россиян.

Ранее KP.RU писал, что Владимир Путин в День памяти и скорби возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду у стен Кремля в 85-ю годовщину начала Великой Отечественной войны. Солдаты роты Почетного караула установили венок из красных роз и гвоздик перед Вечным огнем.