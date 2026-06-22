Лукашенко: первостепенная задача - сохранить историческую правду Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Первостепенная задача наследников победителей нацизма заключается в сохранении исторической правды. Об этом говорится в обращении президента Белоруссии Александра Лукашенко.

«Сегодня наша первостепенная задача - защитить историческую правду, уберечь ее от тех, кто переписывает историю, сносит памятники героям, пытается предать забвению подвиг наших отцов и дедов», - говорится в обращении президента Белоруссии к участникам 2-го международного форума Союзного государства «Великое наследие - общее будущее».

По словам белорусского лидера, особая роль в сохранении памяти принадлежит молодежи, которой предстоит жить в современном мире и опираться на заветы предков.

Ранее сайт KP.RU писал, что в День памяти и скорби, 22 июня, президент России Владимир Путин возложил цветы к памятным тумбам городов-героев в Александровском саду у стен Кремля.