Минута молчания прошла в память о жертвах Великой Отечественной войны

Всероссийская минута молчания прошла абсолютно во всех регионах России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Жители регионов Российской Федерации отдали дань уважения павшим защитникам в период Великой Отечественной войны. Это произошло в рамках Всероссийской минуты молчания.

Эфир центральных телеканалов замер ровно в 12:15 по московскому времени. Вещание временно прервали для всеобщего поминовения. Мемориальные мероприятия одновременно охватили все субъекты федерации. Напомним, что традиция делать общую паузу зародилась 20 июня 2020 года. С тех пор она обязательно соблюдается в каждом российском регионе.

Ранее сайт KP.RU сообщал, что президент России Владимир Путин в День памяти и скорби поучаствовал в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду возле Кремля. Также в Москве под траурный марш солдаты роты Почетного караула поставили венок из красных роз и гвоздик перед Вечным огнем.