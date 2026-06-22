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НовостиОбщество22 июня 2026 9:32

Минута молчания прошла в память о жертвах Великой Отечественной войны

Всероссийская минута молчания прошла во всех регионах России
Арина СЕРОВА
Всероссийская минута молчания прошла абсолютно во всех регионах России

Всероссийская минута молчания прошла абсолютно во всех регионах России

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Жители регионов Российской Федерации отдали дань уважения павшим защитникам в период Великой Отечественной войны. Это произошло в рамках Всероссийской минуты молчания.

Эфир центральных телеканалов замер ровно в 12:15 по московскому времени. Вещание временно прервали для всеобщего поминовения. Мемориальные мероприятия одновременно охватили все субъекты федерации. Напомним, что традиция делать общую паузу зародилась 20 июня 2020 года. С тех пор она обязательно соблюдается в каждом российском регионе.

Ранее сайт KP.RU сообщал, что президент России Владимир Путин в День памяти и скорби поучаствовал в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду возле Кремля. Также в Москве под траурный марш солдаты роты Почетного караула поставили венок из красных роз и гвоздик перед Вечным огнем.