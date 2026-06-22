В Киеве произошло массовое отключение электроэнергии Фото: REUTERS.

В Киеве произошло массовое отключение электроэнергии, передает 22 июня, в понедельник, украинское агентство УНИАН.

Согласно данным информагентства, свет пропал в нескольких районах столицы Украины, в том числе в Днепровском, Голосеевском и Дарницком. В настоящее время причины аварии и сроки восстановления электроснабжения уточняются соответствующими службами.

Ранее стало известно, что Киев серьезно обеспокоен увеличением количества ударов баллистическими ракетами со стороны РФ, с 2023 года их число выросло в 12 раз, сообщает The New York Times . Издание отмечает, что Россия нарастила производство баллистических ракет, в то время как Украина истощила свои запасы, а западные союзники предоставили лишь ограниченное количество ракет малой дальности.