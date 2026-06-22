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НовостиПолитика22 июня 2026 9:46

Над Воронежем уничтожены несколько высокоскоростных воздушных целей

Киевский режим продолжает атаковать российские регионы
Людмила МИТРОХИНА
Над Воронежем уничтожены несколько высокоскоростных воздушных целей

Над Воронежем уничтожены несколько высокоскоростных воздушных целей

Фото: REUTERS.

В небе над Воронежем обнаружены и уничтожены несколько высокоскоростных воздушных целей. Об этом рассказал губернатор Воронежской области Александр Гусев.

«Дежурными силами ПВО в небе над Воронежем обнаружены и уничтожены несколько высокоскоростных воздушных целей… Повреждены производственные объекты одного из предприятий Воронежа. Кроме того, повреждены фасады и остекление нескольких многоквартирных домов и ряд автомобилей», — резюмировал губернатор в своем сообщении. Информации о пострадавших нет.

Напомним, киевский режим, используя террористические методы, старается атаковать российские регионы. Целями для своих ударов он выбирает гражданские объекты. Цель подобных атак, в том числе на Крым и на Москву, — посеять панику у россиян. А также заставить усомниться в эффективности властей РФ. Все это делает враг, поскольку столкнулся с провалом на поле боя.