СК просит отправить в СИЗО напавшего на посетителей в ТЦ в Краснодаре. Фото: Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Следствие ходатайствует об аресте молодого человека, который обвиняется в нападении на посетителей торгового центра в Краснодаре. Об этом журналистам сообщили в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

«По версии следствия, днем 20 июня обвиняемый, находясь в торговом центре, беспричинно стал наносить гражданам удары принесенными с собой ножами в область жизненно важных органов», - говорится в сообщении.

Отмечается, что на данный момент следствие ходатайствует о заключении обвиняемого под стражу. Кроме того, продолжается проведение следственных действий, которые направлены на установление всех обстоятельств преступлений.

Напомним, трагедия произошла в ТЦ «Вест Молл» в Краснодаре 20 июня. Молодой человек пришел в ТЦ с мачете и напал на посетителей. В результате нападения от травм скончалась 41-летняя женщина. Позднее напавший на посетителей ТЦ признал вину и раскаялся в содеянном.