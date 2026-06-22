Самолет Гюмри – Москва подал сигнал тревоги и стал снижаться Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Пассажирский самолет, летевший из Гюмри в Москву, подал сигнал тревоги и начал снижаться. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar.

Boeing вылетел из Гюмри 21 июня в 11:24 мск. Чуть менее чем через час полета, когда борт находился над Дагестаном, он подал сигнал general emergency. После этого самолет снизился до высоты около 3 тыс. метров. О причинах сигнала тревоги пока не сообщается.

По данным Flightradar, воздушное судно выполняло рейс в Москву. Другие подробности о ситуации на борту в открытых данных сервиса не приводятся.

Немногим ранее Boeing 737-800, летевший из Сочи в Архангельск, передал сигнал бедствия и вернулся в аэропорт вылета. По предварительным данным Росавиации, причиной стала техническая неисправность на борту. Посадка прошла благополучно, пострадавших среди пассажиров и экипажа не было.