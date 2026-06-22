Стало известно о последствиях ракетной атаки на Воронеж: три человека пострадали, повреждены объекты одного из предприятий

В Воронежской области объявлен отбой ракетной опасности, есть пострадавшие. Фото: Минобороны РФ

В Воронеже объявлен отбой ракетной опасности, об этом 22 июня сообщил губернатор области Александр Гусев в "Максе". Он также сообщил о пострадавших в результате вражеской атаки на регион.

На данный момент известно о трех раненых людях, в том числе одном — в тяжелом состоянии. Также были повреждены производственные объекты одного из предприятий Воронежа. Кроме того, пострадали фасады и остекление нескольких многоквартирных домов, а также ряд автомобилей. Информация о последствиях уточняется, на местах работают оперативные службы.

Губернатор предупредил жителей о недопустимости распространения в интернете фото- и видеоматериалов с последствиями, особенно с привязкой к местности. Он также призвал не приближаться к обломкам и в случае обнаружения подозрительных предметов предупреждать окружающих и сообщать по телефону 112, соблюдая указания оперативных служб.

Ранее Александр Гусев сообщил об уничтожении нескольких высокоскоростных воздушных целей в небе над Воронежем.