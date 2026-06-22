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НовостиПолитика22 июня 2026 10:03

Пушков: Европа все еще надеется добиться своих целей в конфликте на Украине

Пушков заявил, что Запад перешел на новую стадию войны против России
Арина СЕРОВА
Пушков заявил, что Запад перешел на новую стадию войны против России

Пушков заявил, что Запад перешел на новую стадию войны против России

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Европа переходит к новой стадии войны против России. Европейская элита все еще надеется добиться своих целей в конфликте на Украине. Об этом сообщил в беседе с ТАСС заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Парламентарий отметил, что страны НАТО продолжают активно помогать Киеву в нанесении ударов по российским регионам. Они передают боевикам ВСУ разведывательные данные местоположения объектов РФ и массово производят беспилотники.

Помимо этого, иностранные государства закрывают глаза на преступления киевского режима против мирных жителей. Они непрерывно поставляют вооружения и разрешают использовать воздушное пространство для боевых вылетов.

«Все это говорит о переходе Запада к новой фазе войны против России, которая уже носит смешанный характер и находится на самой грани прямой войны», - заключил Пушков.

Ранее руководитель МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что западные страны до сих пор не считают себя стороной украинского конфликта. Хотя члены ЕС продолжают передавать финансовую и военную помощь Киеву.