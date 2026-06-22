Пушков заявил, что Запад перешел на новую стадию войны против России Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Европа переходит к новой стадии войны против России. Европейская элита все еще надеется добиться своих целей в конфликте на Украине. Об этом сообщил в беседе с ТАСС заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Парламентарий отметил, что страны НАТО продолжают активно помогать Киеву в нанесении ударов по российским регионам. Они передают боевикам ВСУ разведывательные данные местоположения объектов РФ и массово производят беспилотники.

Помимо этого, иностранные государства закрывают глаза на преступления киевского режима против мирных жителей. Они непрерывно поставляют вооружения и разрешают использовать воздушное пространство для боевых вылетов.

«Все это говорит о переходе Запада к новой фазе войны против России, которая уже носит смешанный характер и находится на самой грани прямой войны», - заключил Пушков.

Ранее руководитель МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что западные страны до сих пор не считают себя стороной украинского конфликта. Хотя члены ЕС продолжают передавать финансовую и военную помощь Киеву.