ФАС возбудила дело против трёх нефтетрейдеров и усилила контроль Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

ФАС РФ возбудила дело против трех нефтетрейдеров за сговор на биржевых торгах. Также ведомство подчеркнуло, что будет и дальше усиливать контроль за ростом цен на топливо. В ФАС подчеркнули важность обеспечения бензином российских аграриев.

«Служба возбудила дело о нарушении закона о защите конкуренции в отношении трех трейдеров», — отмечается в сообщении от ведомства.

Подчеркивается, что ФАС выявила координацию организаций при биржевых торгах, что привело к антиконкурентным соглашениям для получения дохода от перепродажи бензина и дизтоплива по завышенным ценам.

Ранее KP.RU сообщил, что ФАС сразу в нескольких регионах начала проверку ценообразования топлива. В частности, речь идет о Калужской области. Там рост цен наблюдается с 18 июня 2026 года.