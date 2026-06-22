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НовостиПолитика22 июня 2026 10:11

ВС РФ «Геранью» поразили хранилище ВСУ на нефтебазе «Канцеровка» в Запорожье

Российские войска нанесли удар беспилотником по топливному хранилищу украинской армии в Запорожской области
Анна АДАМАЙТЕС
ВС РФ «Геранью» поразили хранилище ВСУ на нефтебазе «Канцеровка» в Запорожье

ВС РФ «Геранью» поразили хранилище ВСУ на нефтебазе «Канцеровка» в Запорожье

Фото: Shutterstock.

Российские войска нанесли удар беспилотником «Герань» по хранилищу Вооруженных сил Украины на нефтебазе «Канцеровка» в Запорожской области. Об этом 22 июня, в понедельник, сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

В сообщении российского военного ведомства указывается, что хранилище горюче-смазочных материалов, которое использовалось в интересах ВСУ, было поражено специалистами войск беспилотных систем РФ. Удар был нанесен по объекту в районе населенного пункта Высокогорное Запорожской области.

Ранее KP.RU писал, что российские военные с помощью фугасной авиационной бомбы ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции уничтожили пункт временной дислокации подразделений 63-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Маяки в Донецкой Народной Республике. В результате прямого попадания уничтожено до 20 украинских боевиков .