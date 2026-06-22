Захарова с иронией отреагировала на отставку Стармера Фото: REUTERS.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией отреагировала на уход Кира Стармера с поста премьер-министра Великобритании. Дипломат отметила, что британскому политику не стоит рассчитывать на должность обозревателя в российских СМИ, так как аналитик из него «никакой».

Захарова также в шутку поинтересовалась у главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян, не найдется ли для него хотя бы «полставки».

«Стармер подает в отставку. Думаю, ему не стоит рассчитывать на работу в RT. Марго, или найдете полставки? Хотя какой из него обозреватель», — написала дипломат в своем телеграм-канале.

Глава RT согласилась с оценкой способностей Стармера, но заявила о готовности предоставить ему вакансию.

«Найдем ему другое занятие», — сообщила Симоньян в голосовом сообщении.

Напомним, в понедельник, 22 июня, Стармер официально объявил о своей отставке на Даунинг-стрит под давлением со стороны ключевых министров и депутатов собственной партии.