«Анкоридж остался в прошлом»: в Китае увидели конец договоренностей России и США по Украине Фото: REUTERS.

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Москва больше не рассчитывает на реализацию прошлогодних американо-российских договоренностей по Украине. Основной целью сейчас является не перемирие, а достижение победы в конфликте. Об этом сообщает издание NetEase.

Дипломат подчеркнул, что позиция России остается неизменной с самого начала спецоперации. По его словам, западные прогнозы о ситуации на поле боя полностью ошибочны, а инициатива находится на стороне российских военных.

Ушаков отметил, что соглашения, достигнутые на саммите на Аляске, утратили смысл из-за отказа противоположной стороны выполнять обязательства. Он также заявил, что попытки Запада оказать давление на Москву бесперспективны.

В материале указали, что теперь все решения будут приниматься исключительно исходя из реальной обстановки на линии боевых действий. По мнению экспертов, это заявление закрывает возможность для краткосрочного перемирия и подтверждает настрой России на решительные действия.

Ранее Ушаков заявил, что в Анкоридже Россия и США договорились об определенных действиях и каждая сторона должна была сделать «определённые шаги».