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НовостиПроисшествия22 июня 2026 10:25

При атаке беспилотника ВСУ на село в Курской области погибла женщина

Губернатор Курской области сообщил о гибели мирной жительницы в результате удара украинского дрона по селу в Тимском районе
Анна АДАМАЙТЕС
При атаке беспилотника ВСУ на село в Курской области погибла женщина

При атаке беспилотника ВСУ на село в Курской области погибла женщина

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Курской области Александр Хинштейн в "Максе" сообщил о гибели женщины в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины по селу 1-е Выгорное в Тимском районе.

По словам главы региона, погибшей было 67 лет. Вражеский беспилотник попал в хозяйственную постройку, женщина скончалась на месте от минно-взрывной травмы. Глава региона принес соболезнования родным и пообещал оказать необходимую помощь. На месте работают оперативные службы.

Хинштейн также отметил, что во время киевской атаки, в доме о соседству находились мама с ребенком. К счастью, эти мирные граждане не пострадали. Губернатор в своем сообщении подчеркнул, что Тимский район не является приграничным.

Ранее KP.RU писал, что в результате удара беспилотника ВСУ по заправке в городе Обоянь Курской области погиб бывший глава города Сергей Карелов, ему было 63 года, еще двое пострадали.