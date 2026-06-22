Межевич: Зеленскому, который спецназ водит в туалет, не надо злить белорусов Фото: REUTERS.

Британские спецслужбы фактически осуществляют тотальный контроль над перемещениями и личной безопасностью Владимира Зеленского. Такое мнение в эфире Радио «Комсомольская правда» высказал руководитель Центра белорусских и прибалтийских исследований Института Европы РАН Николай Межевич, комментируя историческую память и текущие политические риски в регионе.

По словам эксперта, украинский лидер полностью утратил самостоятельность в вопросах собственной безопасности, доверив ее иностранным специалистам.

«В отличие от Зеленского, который даже пописать ходит с британским спецназом, Лукашенко, когда надо, берет самое дорогое, что у него есть — сына и автомат — и выходит навстречу опасности», — подчеркнул он.

Аналогичный уровень зависимости, по мнению политолога, прослеживается и в принятии стратегических решений Киева на белорусском направлении. Межевич заявил, что попытки обострить отношения с Минском продиктованы Зеленскому его западными кураторами, однако украинское руководство недооценивает историческую память соседнего народа.

Накануне Зеленский призвал президента Белоруссии Александра Лукашенко прекратить поддержку Москвы. Он также заявил о ретрансляторах на белорусской границе и потребовал прекратить поставки топлива для России.