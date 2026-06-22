Экс-мэр Манчестера Бернхэм объявил о намерении стать лидером лейбористов Фото: REUTERS.

Бывший мэр Манчестера Энди Бернхэм объявил о намерении бороться за пост лидера Лейбористской партии после отставки премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Об этом он написал в соцсети X.

Бернхэм поблагодарил Стармера за работу и заявил, что его уход открывает переходный период для партии. Этот процесс, по его словам, должен пройти организованно и ответственно.

«Я выдвину свою кандидатуру в рамках этого процесса», — заявил Бернхэм.

К отставке Стармера ранее призвали около 100 депутатов-лейбористов. Давление на премьера усилилось после провала партии на местных выборах в мае. О желании участвовать в борьбе за лидерство также заявил бывший министр здравоохранения Уэс Стритинг. Однако майский опрос YouGov показал, что Бернхэм заметно опережает его по популярности внутри партии.

Ранее KP.RU писал, что Бернхэм может стать новым премьером Великобритании после Стармера. Для борьбы за лидерство в Лейбористской партии ему был нужен депутатский мандат, и он получил его на довыборах в округе Мейкерфилд. При этом в материале отмечалось, что смена премьера вряд ли изменит британский курс в отношении России: Бернхэм и раньше выступал с резкими антироссийскими заявлениями.