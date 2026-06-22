На Западе рассказали, чем обернется отставка Стармера для НАТО

Британский премьер Кир Стармер Фото: REUTERS.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер уходит в отставку, что указывает на кризис в политической системе страны и может повлиять на позиции Лондона в НАТО. Об этом рассказал в беседе с РИА Новости турецкий политический обозреватель, глава турецкого Центра по изучению Европы Энвер Демирель Йылмаз.

«Отставка Стармера показывает, что Великобритания переживает серьезный политический кризис. Это не рядовое кадровое решение, а признак более глубоких проблем в системе управления и партийной структуре страны», — рассказал турецкий обозреватель на тему, чем обернется отставка Стармера для НАТО.

Напомним, Стармер объявил об отставке с поста лидера Лейбористской партии. Выборы преемника начнутся 9 июля и завершатся до открытия парламента в сентябре. Выступление британского премьера выдалось очень эмоциональным. Отмечается, что Стармер еле сдерживал слезы, говоря о своей отставке.