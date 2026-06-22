Mirror: Стармер едва сдерживал слезы, говоря об отставке Фото: REUTERS.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер не смог сдержать эмоций, объявляя 22 июня о своей отставке. Голос политика дрожал, он едва сдерживал слезы, когда говорил о жене Виктории и детях. Об этом сообщает Mirror.

«Вопрос, который сейчас задает моя партия, — являюсь ли я наилучшим кандидатом, чтобы вести нас на следующие всеобщие выборы. Я услышал ответ от своей парламентской партии и принимаю этот ответ с достоинством. Я уйду с поста лидера Лейбористской партии», — заявил Стармер. По его словам, он утром уже разговаривал с королем Карлом III по этому поводу.

Далее политик заметил, что теперь сможет больше времени уделять своей жене Виктории, которая всегда была для него поддержкой и опорой, а также детям, которыми неизменно гордится. На этих словах голос Стармера дрогнул.

Ранее KP.RU писал, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер официально подтвердил уход с поста на фоне давления со стороны депутатов и ключевых министров собственного правительства, потребовавших освободить кресло для нового главы Лейбористской партии.

Спецпредставитель президента РФ, глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал отставку премьер-министра Великобритании важным сигналом для других разжигателей военных конфликтов в Европе.