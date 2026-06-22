Врач предупредил об опасных последствиях приема антибиотиков при ОРВИ

Вирусные инфекции не лечатся антибиотиками. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Многие россияне ошибочно начинают принимать антибиотики при первых симптомах ОРВИ, хотя в большинстве случаев речь идет о вирусной инфекции. По словам врач-терапевта Андрея Костечко, такое самолечение не помогает выздоровлению, а может привести к серьезным последствиям для здоровья. Об этом пишет «Газета.Ru».

«Одно из самых опасных последствий – развитие антибиотикорезистентности. Из-за широкого и зачастую необоснованного применения антибактериальных препаратов бактерии постепенно приобретают устойчивость к их действию», – пояснил эксперт.

Кроме того, антибиотики нарушают микрофлору кишечника и создают нагрузку на печень. Из-за этого могут появиться проблемы с пищеварением, снижение иммунитета и общее ухудшение самочувствия. Врач подчеркнул, что при обычной простуде такие лекарства чаще всего не нужны.

Назначение антибиотиков оправдано только в случаях, когда к вирусной инфекции присоединяются бактериальные осложнения. В остальных ситуациях лучше ограничиться симптоматическим лечением и обратиться к врачу при ухудшении состояния. Антибиотики действуют исключительно на бактерии, а против вирусов они бессильны.

Ранее в Москве прошла стратегическая сессия, на которой ученые обсудили проблему антимикробной резистентности и возможное будущее человечества в условиях распространения так называемых супербактерий.