Песков: власти делают все возможное, чтобы обеспечить жителей Крыма топливом

Песков прокомментировал напряженную ситуацию с топливом в Крыму Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Российские власти сейчас делают все возможное, чтобы обеспечить жителей Крыма топливом после атак ВСУ. Такое заявление сделал во время брифинга пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

По его словам, правительство принимает меры по вопросу цен на топливо. Для этого они постоянно проводят беседы с нефтяными компаниями.

«Есть в правительстве, собственно, такой механизм координации - и с нефтяными компаниями. И само правительство работает по этой теме, там ведутся соответствующие обсуждения и принимаются необходимые меры», - отметил представитель Кремля, отвечая на вопрос о возможных планах либерализации стоимости нефти.

Ранее глава Минтопэнерго Владимир Воронкин сообщал, Крым ограничен источниками поставок светлых нефтепродуктов. Однако власти полуострова уже занимаются организацией дополнительных поставок топлива.