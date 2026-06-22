ИИ может создать серьезную пропасть в обществе: разработчик предупредил об опасности нового глобального раскола

Разработчик Джейкобс: ИИ может разделить людей, они не будут понимать друг друга Фото: Shutterstock.

Стремительное развитие искусственного интеллекта создает новые глобальные риски для человечества, причем главная угроза кроется не в восстании машин, а в интеллектуальном расслоении общества. Такое мнение в интервью KP.RU высказал кандидат физико-математических наук Лоран Джейкобс, основатель компании iPavlov AI-Systems (ГК Максима).

Специалист отметил, что сегодня нейросети стали максимально доступными — технологии машинного обучения интегрируются напрямую в привычные поисковые системы, не требуя от пользователей подписок. Однако эффективность взаимодействия с технологией напрямую зависит от уровня интеллекта самого человека.

По его словам, уровень развития пользователей может сильно отставать от возможностей гаджетов. Если человек не обладает базовыми знаниями, он начнет воспринимать корректные ответы ИИ как «чушь» и обман.

«Искусственный интеллект — это своего рода зеркало. Если с ним будет разговаривать гениальный человек, то и результат будет выдающимся. А если пользователь плавает в предмете или не в состоянии общаться на равных с этими умными интерфейсами, то от ИИ будет мало пользы», — отмечает Джейкобс.

Джейкобс предупреждает, что в будущем это приведет к ситуации, когда человечество ждет новый глобальный раскол и потеря взаимопонимания.

«И эта пропасть может быть более глубокой, чем та, которая разделяет бедных и богатых», — заключил эксперт.

Накануне были опубликованы данные опросов, показывающие разницу в отношении россиян и американцев к развитию ИИ.