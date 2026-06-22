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НовостиПолитика22 июня 2026 10:46

Песков: угрозы Зеленского в адрес Белоруссии абсолютно агрессивны

В Кремле анонсировали скорую встречу Путина и Лукашенко
Людмила МИТРОХИНА
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Фото: REUTERS.

Угрозы главаря киевского режима Владимира Зеленского в адрес Белоруссии агрессивны и нарушают суверенитет страны. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с журналистами на брифинге.

«Конечно, угроза абсолютно агрессивная, вмешательство во внутреннее дело другой стороны, посягательство на суверенитет другой стороны», — рассказал представитель Кремля в разговоре с прессой.

У РФ нет сомнений в способности руководства Белоруссии обеспечить суверенитет. При этом в Кремле анонсировали скорую встречу лидеров государств РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Во время диалога президенты обсудят и действия киевского режима. Ранее KP.RU сообщил, что в реальности стоит за воинственной риторикой Зеленского в отношении Белоруссии.