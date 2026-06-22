Песков: Россия не ждет потепления отношений с Британией после ухода Стармера Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Россия не ждет потепления отношений с Британией после ухода с Кира Стармера с должности премьер-министра королевства. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

Песков подчеркнул, что уходящий глава британского кабмина не оставил позитивного следа в истории двусторонних связей. По его словам, Стармер последовательно выступал за заморозку контактов. Он целенаправленно удерживал дипломатическое взаимодействие на абсолютном нуле. Поэтому его отставка не воспринимается Москвой как реальный шанс на разрядку.

Стоит напомнить, что 22 июня Кир Стармер официально объявил о своем уходе с поста премьера Британии.