Ждан заявил, что ВС России отсняли Красный Лиман и видят все новые объекты ВСУ Фото: Shutterstock.

Российские бойцы полностью отсняли Красный Лиман и отслеживают все новые объекты ВСУ. Об этом рассказал врио начальника БПС 31-го мотострелкового полка 25-й общевойсковой армии с позывным Ждан в видео Минобороны РФ.

По словам военного, перед заходом в Красный Лиман российские подразделения подготовили фото- и видеоплан города. Это нужно, чтобы сразу видеть любые изменения на местности.

Ждан отметил, что облеты проводятся каждые сутки. Так удается замечать укрытия, антенны и другие места, где может находиться противник.

«Даже банально незакрытая дверь гаража уже сразу подозрение, идет доразведка, если что-то вычисляется, сразу идет огневое поражение», — сказал он.

Боец подчеркнул, что постоянная работа беспилотников помогает быстро выявлять новые объекты ВСУ и передавать данные для дальнейших действий.

Немногим ранее KP.RU сообщал, что бойцы ВС России за сутки очистили от ВСУ 53 здания в Красном Лимане. В Минобороны уточняли, что подразделения группировки «Запад» продолжают работать в городской застройке. Также российские военные овладели 12 опорными пунктами противника.