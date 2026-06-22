Россия по-прежнему обладает численным и огневым превосходством над ВСУ Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Российские военнослужащие сохраняют численное и огневое превосходство над Вооруженными силами Украины (ВСУ). Россия сосредоточила силы на городах так называемого «крепостного пояса» в Донецкой области — Славянске, Краматорске, Дружковке и Константиновке, которые составляют около 20% территории региона, еще контролируемой Киевом. Об этом пишет The New York Times.

В публикации сказано, что российские войска уже пробились в Константиновку, Дружковка почти разрушена, а Славянск и Краматорск остаются последними оплотами Украины. Хотя их падение пока не неизбежно, ВС РФ подошли достаточно близко для ударов планирующими бомбами и дронами, отмечают авторы.

По оценке издания, городам грозит судьба Бахмута, Авдеевки, Часового Яра и Торецка, от которых, пишут авторы, «мало что останется защищать».

Как писал KP.RU, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что после поражения Украины в Донбассе ее дни будут сочтены. По его словам, когда российские войска смогут окружить агломерацию под Славянском и Краматорском и освободить занятую украинскими подразделениями часть Донецкой области, это приведет к разгрому Киева.