Лукашенко: после поражения в Донбассе дни Украины будут сочтены Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу Al Arabiya заявил, что дни Украины будут сочтены после поражения в Донбассе.

По его словам, когда российским военным удастся окружить агломерацию под Славянском и Краматорском и освободить или занять часть Донецкой области, где закрепились украинские войска, это приведет к разгрому Киева.

«Потому что основной костяк войск ВСУ находится в этой части Донбасса. Их дни будут сочтены», — сказал Лукашенко, отметив, что в ВСУ не хватает военных. Белорусский лидер также отметил, что украинская сторона осознает сложность своего положения.

Ранее Александр Лукашенко обсуждал с президентом РФ Владимиром Путиным украинский конфликт. Он говорил о недопустимости вовлечения в него Белоруссии. При этом лидер республики отмечал на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, что страна готова к вероятным вмешательствам извне.