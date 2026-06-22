Названа причина экстренной посадки самолета в Махачкале

Самолет экстренно приземлился в Махачкале из-за ложного срабатывания датчика Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Причиной вынужденной посадки самолета, следовавшего из Гюмри в Москву, в аэропорту Махачкалы стало ошибочное срабатывание датчика разгерметизации. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России уведомила, что по факту инцидента начата доследственная проверка.

«Предварительная причина вынужденной посадки – ошибочное срабатывание датчика разгерметизации», – передало ведомство.

В авиакомпании также проинформировали, что лайнер благополучно приземлился, пассажиры находятся в терминале аэропорта Махачкалы.

Ранее KP.RU писал, что самолет, выполнявший рейс Гюмри – Москва, подал сигнал тревоги и совершил посадку в Махачкале 22 июня.