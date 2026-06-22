Самолет Гюмри – Москва сел в Махачкале после сигнала тревоги

Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП
Самолет авиакомпании «Победа», выполнявший рейс Гюмри – Москва, сел в Махачкале после подачи сигнала тревоги. Об этом сообщила сама компания.
Как известно, проблемы с рейсом возникли днем в понедельник, 22 июня. Тогда самолет внезапно подал сигнал тревоги. При этом какие-либо подробности не разглашались. Сообщалось лишь, что судно начало снижаться.
И теперь самолет благополучно приземлился в Махачкале. Другие детали пока не разглашаются. В частности, неизвестно, что стало причиной срочной посадки.