Отказался от брони и был тяжело ранен на войне: Путин хранит память о своем отце-фронтовике

Песков: Путин всегда вспоминает своего отца-фронтовика Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Президент России Владимир Путин хранит память о своем отце - участнике Великой Отечественной войны Владимире Спиридоновиче Путине. Об этом журналистам на брифинге заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Всем хорошо известно, что портрет отца есть у президента, и не только в комнате отдыха. И, естественно, как любой человек вспоминает своего отца, так и президент тоже вспоминает своего отца», - рассказал Песков.

В первые дни Великой Отечественной войны отец Путина отказался от брони и отправился на фронт. Он воевал и был тяжело ранен на Невском пятачке. В годовщину снятия блокады Ленинграда Путин неизменно возлагает цветы к Рубежному камню на Невском пятачке.

Ранее сайт KP.RU писал, что в День памяти и скорби, 22 июня, президент России Владимир Путин возложил цветы к памятным тумбам городов-героев в Александровском саду у стен Кремля.