Кот Ларри принял отставку Кира Стармера с поста своего главного подчиненного Фото: REUTERS.

Кот Ларри, официальный главный мышелов резиденции британских премьеров на Даунинг-стрит, 10, с иронией прокомментировал отставку Кира Стармера. В аккаунте питомца в соцсети X, который ведет анонимный автор, 22 июня появилась об этом запись.

"Я принял отставку Кира Стармера с поста моего главного подчиненного и пригласил Энди Бернхэма подробно рассказать о том, сколько раз в день он будет меня кормить", — написано в соцсети.

Ларри, которому около 18 лет, живет на Даунинг-стрит с 2011 года. За это время он пережил Дэвида Кэмерона, Терезу Мэй, Бориса Джонсона, Лиз Трасс, Риши Сунака и Кира Стармера. Его должность — "главный мышелов Кабинета министров". Аккаунт кота, который ведет неизвестный пользователь, регулярно высмеивает политические события, его посты часто становятся вирусными.

Ранее KP.RU писал, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил об отставке 22 июня, выйдя к журналистам на Даунинг-стрит с дрожащим голосом и едва сдерживая слезы. Причиной ухода стали провальные для лейбористов местные выборы 7 мая и рекордно низкий рейтинг премьера, его работу не одобряют 79% британцев. На смену ему прочат бывшего мэра Манчестера Энди Бернхэма.