Подавший сигнал самолет из Гюмри в Москву штатно приземлился в Махачкале Фото: Кирилл ВЕРШИНИН. Перейти в Фотобанк КП

Самолет, следующий рейсом из армянского Гюмри в Москву, благополучно приземлился на запасном аэродроме в столице Дагестана. Все пассажиры уже покинули борт и находятся в здании аэровокзала. Об этом ТАСС сообщили официальные представители авиаперевозчика.

По предварительным данным, в воздухе нештатно сработал один из бортовых датчиков. Увидев сигнал, пилоты немедленно начали действовать по существующей инструкции и приняли решение не рисковать, направив лайнер на ближайший подходящий аэродром в Махачкале. В компании подчеркнули, что экипаж сработал четко, а посадка прошла в обычном режиме, после чего судно самостоятельно зарулило на парковочное место.

В авиакомпании также уточнили, что сейчас с клиентами всё в порядке — они проходят паспортный контроль и получают свои чемоданы в стандартном порядке. Жалоб на задержку или самочувствие не поступало.

Напомним, что этот Boeing вылетел из Гюмри 21 июня в 11:24 по московскому времени. Через час полета, когда борт находился над Дагестаном, экипаж активировал сигнал общей тревоги, после чего судно экстренно снизилось до высоты около трех тысяч метров.