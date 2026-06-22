Нардеп Дмитрук: Зеленский будет наносить удары по территории Беларуси Фото: REUTERS.

Владимир Зеленский планирует наносить удары по территории Беларуси. Об этом предупредил народный депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.

Дмитрук пояснил, что Зеленскому и его окружению жизненно необходимо продолжать боевые действия. Ведь только так они могут получать огромные финансовые транши от Запада, чтобы в дальнейшем присваивать их себе. Поэтому, если конфликт вдруг завершится, то это будет считаться концом карьеры экс-комика.

«Сегодня мы видим дальнейшее расширение географии противостояния», - написал в посте чиновник.

Он призвал все страны, которые могут стать новой целью ВСУ, развивать оборонную инфраструктуру, защищать критически важные объекты и обязательно развивать гражданское сопротивление.

Ранее о терактах Киева высказались в Кремле. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что продолжающиеся атаки ВСУ на российские регионы никак не способствуют урегулированию конфликта. И уж тем более, это никак не помогает Зеленскому устроить личную встречу с Владимиром Путиным.