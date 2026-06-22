Что происходит с ценами на черешню: экономист дала ответ

В 2026 году стартовые оптовые цены на черешню оказались выше прошлогодних. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Экономист Светлана Ильяшенко рассказала, как меняются цены на черешню в России, откуда ее сейчас везут и когда на прилавках появится отечественный урожай. По словам эксперта, стоимость ягоды зависит от сезона, логистики и страны-поставщика. Об этом пишет mk.ru.

«Ждать падения цен не стоит. Сейчас наступает самое время брать сочную российскую черешню: цена уже ушла от пиковых значений, а качество за счет быстрой доставки – максимальное», – подчеркнула Ильяшенко.

Как отметила специалист, на российском рынке сейчас черешня поступает из Азербайджана, Узбекистана и Турции, а к концу июня постепенно появляется ягода из Краснодарского края, Крыма и Ставрополья. Отдельные партии также идут из Сербии и Молдовы.

Экономист уточнила, что в 2026 году стартовые оптовые цены на черешню оказались выше прошлогодних примерно на 10-12%. В рознице стоимость варьируется: от 500-700 рублей за килограмм в массовом сегменте до 1500-1700 рублей за отборные сорта.

Ранее телеканал 360.ru писал, как правильно начинать вводить черешню в рацион детей. Для самых маленьких, которые только знакомятся с новым вкусом, порция должна быть совсем небольшой – буквально несколько штук.

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