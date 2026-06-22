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НовостиПолитика22 июня 2026 11:34

Песков: Путин на встрече с президентом Южной Осетии обсудил сотрудничество стран

В Кремле раскрыли подробности встречи Путина и президента Южной Осетии в Кремле
Людмила МИТРОХИНА
Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин

Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин на встрече в Кремле обсудил с президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым сотрудничество Москвы и Цхинвала. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Президент провел в Кремле рабочую встречу с президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым. В продолжение их недавней беседы, которая состоялась 9 мая в Москве, президенты обсудили текущую повестку дня российско-югоосетинского взаимодействия, сотрудничество по самому широкому кругу вопросов», — говорится в сообщении от представителя Кремля.

До этого в Кремле анонсировали встречу Путина с главой Белоруссии Александром Лукашенко. Песков отметил, что диалог должен состояться в ближайшее время. Более того, главы государств обсудят агрессию киевского режима в адрес Минска. Песков отметил, что политики считают угрозы нелегитимного президента Украины Владимира Зеленского недопустимыми.