Вэнс заявил об открытии Ормузского пролива Фото: REUTERS.

Ормузский пролив открыт для судоходства, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс на пресс-конференции в Бюргенштоке 22 июня. По его словам, минувшей ночью через пролив уже прошли миллионы баррелей нефти.

"Мы хотели создать механизм для сохранения Ормузского пролива открытым. И он открыт. Безусловно, мы видим, как снижаются цены на газ и нефть, миллионы баррелей нефти и природного газа проходят через пролив, этого ранее не было", — прокомментировал Вэнс.

Ранее KP.RU писал, что иранская делегация в знак протеста против угроз президента США Дональда Трампа покинула переговоры в швейцарском Бюргенштоке. Американский лидер пригрозил Тегерану новыми ударами, если подконтрольные Ирану силы в Ливане не прекратят «создавать проблемы», и заявил, что США могут взять под контроль Ормузский пролив и взимать пошлины за его использование.