Четыре человека сгорели заживо в результате пожара в учебном центре в Индии

В индийском городе Лакхнау четыре человека сгорели заживо в результате крупного пожара, вспыхнувшего в понедельник, 22 июня, в образовательном центре района Алигандж. Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

В индийском городе Лакхнау четыре человека сгорели заживо в результате крупного пожара, вспыхнувшего в понедельник, 22 июня, в образовательном центре района Алигандж. Огонь охватил здание института и мгновенно распространился, заблокировав людей внутри.

Как сообщает The Times of India, происшествие вызвало сильную панику. Спасаясь от густого дыма и пламени, охвативших игровую и учебную зоны, люди были вынуждены покидать здание через окна первого этажа. Несколько человек получили травмы различной степени тяжести.

На место ЧП оперативно прибыли пожарные расчеты, полиция и руководство района. Главный министр штата Йоги Адитьянатх взял ситуацию под личный контроль, поручив чиновникам форсировать эвакуацию и обеспечить пострадавших экстренной медицинской помощью.

Сейчас экстренные службы проводят проливку здания и ищут людей, которые могли остаться под завалами. Власти инициировали расследование для выяснения причин возгорания и проверки соблюдения норм пожарной безопасности.

Напомним, 13 июня этого года крупный пожар произошел на территории Американского университета в иракском городе Сулеймания.