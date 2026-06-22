Центр космической связи в Дубне атаковали беспилотники ВСУ. Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

Центр космической связи «Дубна» в Московской области подвергся массовой атаке беспилотников Вооруженных сил Украины, сообщили 22 мая, в понедельник, в пресс-службе головной структуры — ГП «Космическая связь».

«Была массовая атака беспилотников. Функционирование телевизионного вещания и связи не нарушено», — отметили в организации. В организации подчеркнули, что никто из персонала «Дубны» не пострадал. На данный момент предпринимаются меры по ликвидации последствий вражеского удара.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на фоне массированной атаки ВСУ на Москву выступил с жестким предупреждением в адрес Запада, предположив, что ситуация может выйти из-под контроля и перерасти в ядерную Третью мировую войну. Глава МИД также отметил, что Европа продолжает «грезить экспансией», а Киев рассматривается Западом в качестве «ударного кулака» для будущих вооруженных сил ЕС.