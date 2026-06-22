Вэнс раскрыл условия США по разморозке активов Ирана

Вэнс: Иранские активы разморозят, если они не пойдут на финансирование терактов. Фото: AdMedia/Global Look Press

США разморозят иранские активы лишь при условии, если они не пойдут на финансирование терактов. Об этом заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс на пресс-конференции по итогам переговоров с исламской республикой в Швейцарии.

По его словам, в планы Вашингтона входила разблокировка активов Тегерана. Однако администрация Штатов хочет быть уверена, что эти деньги точно не будут использованы для поддержки преступлений.

«Мы хотим убедиться, что если мы когда-нибудь разморозим иранские активы, то мы сможем быть уверены в том, что эти деньги идут на помощь народу Ирана, а не на финансирование терроризма», - сказал Вэнс.

Ранее стало известно, что Иран отказался продолжать переговоры с США из-за угроз главы Белого дома Дональда Трампа. Пока американские чиновники вели беседы с иранскими коллегами, Трамп писал различные ультиматумы для Тегерана в своих соцсетях. Власти исламского государства посчитали это неуместным и остановили переговоры.