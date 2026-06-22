Владельцам животных рассказали, почему нельзя защищать питомца «человеческим» спреем от комаров

Человеческие репелленты могут вызвать судороги у животных. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Ветеринар Екатерина Смолицкая рассказала, чем опасны укусы комаров для домашних животных. Обычные «человеческие» средства защиты могут навредить питомцам. Об этом пишет «Газета.Ru».

«Они токсичны для собак и кошек, могут вызвать отравление, судороги, дерматиты. Нельзя также применять домашние народные средства (эфирные масла, смеси цитрусовых, ароматизаторы) без консультации с ветеринаром. Эфирные масла тоже опасны», – объяснила эксперт.

Как отмечает ветеринар, главная опасность укусов комаров связана с риском заражения дирофиляриозом – паразитами, которые поражают сердце и сосуды у животных. Особенно уязвимы собаки, у которых болезнь может привести к тяжелым последствиям вплоть до сердечной недостаточности.

Для защиты питомцев существуют специальные ветеринарные средства: капли на холку, ошейники, спреи и препараты для профилактики, которые подбираются с учетом веса и состояния животного. Также важно ограничивать прогулки в период активности комаров.

Ранее ветеринар Анатолий Исайкин рассказал, что самым эффективным способом защитить домашних животных от клещей во время поездок на дачу является своевременное применение специальных противопаразитарных препаратов.