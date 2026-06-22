Захарова: слова Армении об отношениях с РФ не соотносятся с курсом властей

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Фото: МИД

Заявления Еревана о важности сохранения и развития партнерских отношений с Москвой расходятся с реальными шагами армянского руководства, которое взяло курс на интеграцию с Европейским союзом. Такое заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

По словам дипломата, российская сторона фиксирует очевидное противоречие между публичной риторикой властей республики и их фактическим политическим вектором.

«Слышим заявления армянских официальных лиц о важности Москвы как партнера... Но, к сожалению, мы не видим, чтобы слова соотносились с делами и шагами армянского руководства, которое однозначно заявило о своем стремлении в ЕС», — сказала она в интервью РИА Новости.

Ранее Захарова заявила, что армянские военные обучаются ведению боевых действий против России в рамках учений Еревана и НАТО. Тогда же она отметила, что в РФ много этнических армян, которые воспринимают Россию и Армению как единое историко-культурное пространство.