В Севастополе запретили движение мототехники ночью Фото: Дмитрий ПОЛУХИН. Перейти в Фотобанк КП

В Севастополе с 22 июня ограничили движение мототехники по ночам и во время воздушных тревог. Об этом сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев.

Ограничения будут действовать до особого распоряжения. Они распространяются на мотоциклы, трициклы, квадрициклы, квадроциклы, мопеды, питбайки и мотороллеры с объемом двигателя до 125 куб. см.

Передвигаться на такой технике по городу нельзя с 22:00 до 06:00. Запрет также действует во время сигналов «Воздушная тревога» и «Воздушная тревога и морская опасность».

Власти объяснили ограничения необходимостью обеспечить безопасность и стабильность в текущих условиях. О мерах наказания для нарушителей пока не сообщалось.

Ранее похожие ограничения ввели в Республике Крым. С 17 июня там запретили ночное движение мотоциклов, мопедов, питбайков, квадроциклов, мотороллеров и другой мототехники. Позже время действия запрета уточнили: сейчас он действует с 22:00 до 06:00.

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