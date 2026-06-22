Двух фигурантов дела блогера Шурыгиной отправили под домашний арест: речь об актрисе и продюсере

Двух фигурантов дела блогера Шурыгиной отправили под домашний арест. Фото: Личная страничка в соцсети Шурыгиной + Кадр из видео Первого Канала

Столичный суд отправил под домашний арест двух фигурантов дела блогера Дианы Шурыгиной - актрису Анастасию Овсянникову (псевдоним - Настя Холод) и ее продюсера Людвига Кричкера. Ограничительная мера для них продлится как минимум до 19 июля. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Троицкий суд Москвы.

В суде отметили, что защита артистки не согласилась с подобным вердиктом. Овсянникова уже направила официальную жалобу на назначенное ограничение свободы.

Также в материалах дела упоминаются следственные действия в отношении продюсера. Сотрудники правоохранительных органов провели обыск по месту временного пребывания гражданина Германии Кричкера.

Ранее аналогичное решение было принято в отношении Дианы Шурыгиной. Девушка также обязана сидеть дома до середины лета - до 19 июля. Всем участникам дела вменяют 242-ю статью УК РФ. Фигурантам инкриминируют незаконные изготовление и оборот порнографических материалов.