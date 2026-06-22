Стало известно о последствиях атаки ВСУ по Воронежу: есть пострадавшие Фото: Оксана ЗУЙКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Воронежской области Александр Гусев рассказал в своем канале в MAX о последствиях удара ВСУ по региону. Глава Воронежской области сообщил, что ПВО сбила несколько высокоскоростных воздушных целей.

"На данный момент известно о трех пострадавших, в том числе одном — в тяжелом состоянии", — говорится в посте губернатора.

Гусев рассказал, что повреждены производственные объекты предприятия в областном центре, а также несколько многоквартирных домов и автомобилей. Оперативные службы работают на месте, устраняя последствия атаки ВСУ.

Режим ракетной опасности в Воронежской области отменили, однако на нескольких улицах областной столицы введен режим ЧС. Оперативные службы работают на месте происшествия, производится сбор доказательств преступных действий киевского режима и устраняются последствия удара.