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НовостиПолитика22 июня 2026 11:34

В Воронеже введен режим чрезвычайной ситуации на отдельных улицах

В Воронеже проходит ликвидация последствий атаки ВСУ
Елизавета КУЗНЕЦОВА
В Воронеже введен режим чрезвычайной ситуации на отдельных улицах

В Воронеже введен режим чрезвычайной ситуации на отдельных улицах

Фото: REUTERS.

В Воронеже введен режим чрезвычайной ситуации на отдельных улицах для оперативной ликвидации последствий атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Напомним, по последним данным, в результате ударов ВСУ пострадали три человека, один из них находится в тяжелом состоянии. Также повреждены производственные объекты одного из предприятий города. Кроме того, зафиксированы повреждения фасадов и остекления нескольких многоквартирных домов, а также ряда автомобилей.

Глава региона призвал жителей не распространять в интернете фотографии и видеозаписи с мест происшествия, особенно содержащие привязку к местности. Он также напомнил о необходимости не приближаться к обнаруженным обломкам.