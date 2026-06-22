В Воронеже введен режим чрезвычайной ситуации на отдельных улицах Фото: REUTERS.

В Воронеже введен режим чрезвычайной ситуации на отдельных улицах для оперативной ликвидации последствий атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Напомним, по последним данным, в результате ударов ВСУ пострадали три человека, один из них находится в тяжелом состоянии. Также повреждены производственные объекты одного из предприятий города. Кроме того, зафиксированы повреждения фасадов и остекления нескольких многоквартирных домов, а также ряда автомобилей.

Глава региона призвал жителей не распространять в интернете фотографии и видеозаписи с мест происшествия, особенно содержащие привязку к местности. Он также напомнил о необходимости не приближаться к обнаруженным обломкам.