Зеленский вспомнил, что он комик и выдал нелепый каламбур в адрес президента Польши: что он сказал Фото: REUTERS.

Главарь киевского режима Владимир Зеленский резко высказался в адрес польского лидера Кароля Навроцкого, указав тому на его статус. По мнению бывшего комика, глава Польши забывает о том, что занимает выборную должность, а не монарший престол.

«Кароль — это не его должность, это его имя. У него не монархия, а демократия, поэтому нужно немного выстраивать отношения с Украиной, которая сегодня защищает Европу, включая Польшу», — заявил Зеленский в интервью телеканалу ТСН.

Главарь киевского режима также провел параллель с собственным именем, заявив, что он не является «князем Владимиром». Он призвал не уходить в исторические аллегории, а сосредоточиться на реальных событиях сегодняшнего дня.

Ранее министр канцелярии президента Польши Агнешка Енджак прокомментировала ситуацию с орденом Белого орла, который отобрали у Зеленского. Эта награда была отобрана у киевского лидера, тогда как в свое время у диктатора Бенито Муссолини и экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера ее не изымали. Причиной тому, по словам Енджак, служит тот факт, что Муссолини уже мертв, а Шрёдер, в отличие от Зеленского, никогда не позволял себе оскорбительных высказываний в адрес польского народа.