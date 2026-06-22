Нефтяной рынок штормит: как Brent реагирует на переговоры США и Ирана

Нефтяной рынок штормит Фото: Shutterstock.

Мировой рынок нефти в понедельник, 22 июня, демонстрирует повышенную волатильность на фоне геополитических новостей с Ближнего Востока. Как сообщила в беседе с RT генеральный директор дилера «Альфа-Форекс» Гузель Проценко, после кратковременного скачка до 82 долларов за баррель Brent цены скорректировались к 79,50 долларов, отыгрывая сигналы о прогрессе в американо-иранских переговорах.

Широкий диапазон колебаний отражает высокую неопределенность инвесторов, отмечает эксперт. Ключевым фактором для котировок остается статус Ормузского пролива. Несмотря на предложенный Тегераном механизм безопасного прохода судов, формальное урегулирование конфликта в 60-дневный срок находится под угрозой. Риски срыва дорожной карты усиливаются из-за жесткой риторики Дональда Трампа и приостановки переговоров иранской делегацией.

По словам Проценко, до полного открытия пролива премия за риск продолжит удерживать цены выше фундаментального уровня. В случае успеха дипломатии Brent может стабилизироваться в диапазоне 70–75 долларов. На российскую валюту данные события оказывают нейтральное влияние: курс доллара в третьей декаде июня ожидается в пределах 71–75,50 рубля.

Как сообщает 360.ru, в США цены на бензин остаются высокими, но администрация Трампа работает над их снижением. Вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил, что планируется снизить стоимость нефти, что должно уменьшить цены на топливо и продукты.

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