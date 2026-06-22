ERR: упавший в Эстонии дрон был начинен 5 килограммами взрывчатки

Украинский БПЛА с 5 килограммами взрывчатки нашли на поле в эстонском селе Рыуге Фото: REUTERS.

Упавший на эстонской территории дрон ВСУ был начинен пятью килограммами взрывчатого вещества. Об этом информирует телерадиокомпания ERR со ссылкой на руководителя бюро департамента полиции безопасности страны Харриса Пуусеппа.

Как отметил глава бюро, найденные БПЛА мог попасть на эстонскую землю 3 июня, когда в государстве разослали уведомление о воздушной угрозе. Однако, как известно, украинская техника множество раз нарушала границы Эстонии, поэтому невозможно выяснить время падения дрона.

«Местный житель, отправившийся на покос травы, около двух недель назад нашел на поле в волости Рыуге дрон со взрывчатым веществом. По всей видимости, беспилотник упал там в начале июня во время украинской атаки на Россию», - заявил Пуусепп.

Он добавил, что на дроне обнаружили взрывное устройство весом около пяти килограммов.

KP.RU ранее писал, что московский Центр космической связи «Дубна» подвергся массированной атаке беспилотников армии Украины. Это произошло днем 22 июня.