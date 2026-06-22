Убили 100 ливанцев и оккупировали земли: Катар обвинил Нетаньяху в эскалации конфликта на Ближнем Востоке Фото: REUTERS.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не впервые провоцирует эскалацию на Ближнем Востоке. Об этом заявил премьер-министр и глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани в интервью телеканалу Al Jazeera.

Так он прокомментировал действия израильских военных в Ливане. Катарский премьер осудил удары по стране и назвал неприемлемым убийство около 100 ливанцев за несколько дней во время прекращения огня.

«К сожалению, это не первый раз, когда Нетаньяху провоцирует эскалацию в регионе», — сказал Аль Тани.

Он подчеркнул, что продолжающаяся оккупация ливанских территорий должна прекратиться, а суверенитет Ливана необходимо уважать. При этом премьер Катара отметил, что Вашингтон играет правильную роль в отношении действий Израиля в Ливане.

Немногим ранее KP.RU писал, что ситуация на Ближнем Востоке остается крайне напряженной даже на фоне переговоров США и Ирана. В материале отмечалось, что Израиль внимательно следит за возможной сделкой Вашингтона и Тегерана, хотя формально не является ее стороной. При этом сам Нетаньяху рассчитывает, что итоговые договоренности затронут иранскую ядерную и ракетную программы, а также поддержку союзных Тегерану группировок.