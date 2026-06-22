ФАС борется со спекуляциями на топливо в интернете Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

ФАС РФ и цифровые платформы «Авито», Ozon, Wildberries борются со спекулятивными перепродажами топлива. Об этом рассказали в ведомстве.

«ФАС совместно с цифровыми платформами взаимодействует для предотвращения спекулятивных перепродаж топлива», — отмечается в сообщении от ФАС.

«Авито» временно скрыл объявления о продаже топлива для доработки правил. Ozon и Wildberries запретили продажу автомобильного топлива, блокируя карточки таких товаров на этапе модерации. Служба постоянно проверяет экономическую обоснованность стоимости нефтепродуктов, включая транспортировку, хранение и сбыт.

Напомним, на оптовом рынке прошли внеплановые проверки крупных нефтетрейдеров на предмет сговора на торгах, по итогам которых будут приняты меры. ФАС возбудила сразу несколько уголовных дел касательно завышения цен на топливо. Также ведомство сообщило о продолжающемся ужесточении контроля за ценами на бензин.