Гусев: пострадавшие при атаке ВСУ по Воронежу находятся в тяжелом состоянии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что среди пострадавших в результате атаки Вооруженных сил Украины есть люди, чье состояние оценивается как крайне тяжелое. Об этом он написал в Telegram-канале.

«Провел заседание оперативного штаба в связи с сегодняшней атакой. К сожалению, есть пострадавшие, в том числе в крайне тяжелом состоянии. При этом территория предприятия еще осматривается. Количество пострадавших уточняется», — говорится в публикации.

По последним официальным данным, в результате удара ВСУ пострадали три человека, причем один из них находится в тяжелом состоянии. Повреждены производственные корпуса одного из городских предприятий. Также зафиксированы разрушения фасадов и разбитые стекла в нескольких жилых многоэтажках, а также повреждения припаркованных во дворах автомобилей.

В дополнение к этому губернатор обратился к жителям региона с настоятельной просьбой не публиковать в сети фотографии и видеозаписи с места событий, особенно те кадры, где видна привязка к конкретным зданиям или улицам.